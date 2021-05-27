KASKİ'den Erü Kan Merkezi'ne tam destek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü personeli, Erciyes Üniversitesi(ERÜ) Hastaneleri Kan Merkezi'nin başlatmış olduğu kan bağışı kampanyasına tam destek vererek 198 ünite bağışta bulundu.

KASKİ Genel Müdürlüğü, sosyal sorumluluk projesi kapsamında ‘Bir kan üç can' sloganından yola çıkarak belirli periyotlarla Erciyes Üniversitesi Hastaneleri Kan Merkezi'ne destek vermeye devam ediyor. KASKİ Genel Müdürlüğü personeli bu kapsamda kan stoklarının azalmasından dolayı başlatılan kan bağışı kampanyasına verdiği destek ile hem örnek teşkil ediyor hem de kana ihtiyaç duyan hastalara derman oluyor.

KASKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir ve kurum personeli, Genel Müdürlük binası ile Germiraltı Tesisleri'nde kurulan kan bağışı stantlarında ilk olarak kan bağışı formlarını doldurarak, kan testi ve tansiyon ölçümü yaptırdı. İşlemleri tamamlanan bağışçılar daha sonra kan verme noktalarına geçerek, bağışta bulundular.

Erciyes Üniversitesi Hastaneleri Kan Merkezi yetkilileri KASKİ personeline göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı teşekkür ederken, KASKİ Genel Müdürü Özdemir ise, gerek ERÜ Hastanelerine gerekse diğer kuruluşlara ellerinden geldiği ölçüde destek olmaya devam edeceklerini belirtti.

Düzenli kan bağışının önemine değinen Özdemir, “Özellikle Korona virüs ile mücadele kapsamında birçok faaliyet yapılmakta. Bunlardan bir tanesi de kurumlarımızın başlattığı kan desteği kampanyası. Biz de bu konudaki hassasiyetimizi önceki dönemlerde yapmış olduğumuz desteklerle göstermeye çalıştık. İnşallah bundan sonraki süreçte de elimizden geldiği ölçüde desteğimiz sürecek. Her sağlıklı birey, vereceği kan ile 3 kişinin hayatının kurtulmasına vesile olacaktır. Özellikle bu zor dönemde herkesi bu bilinçle hareket ederek, kampanyaya destek olmaya davet ediyorum” şeklinde konuştu.