KASKİ'den molu'ya yeni sondaj kuyusu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, Molu Mahallesi'nde açtığı yeni sondaj kuyusu sayesinde özellikle yaz aylarında yüksek kotlarda ortaya çıkan su sıkıntısına son verdi. Saatte 38 ton su üretecek olan kuyu sayesinde bölge halkına uzun yıllar kesintisiz ve sağlıklı içme suyu temini sağlanacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Kayseri'de içme suyu ihtiyacını karşılamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Büyük bir titizlikle sürdürülen çalışmalar kapsamında merkez ve ilçelerde yeterli miktarda temiz ve kaliteli su tedarik etmek için hazırlanan projeler sırasıyla hayata geçiriliyor. Kayseri'yi altyapı sorunlarından arındırarak daha yaşanılabilir kılmak adına çalışmalarını aralıksız sürdüren KASKİ Genel Müdürlüğü, yapılaşmada yoğunluk olan bölgelerin içme suyu ihtiyacını karşılayabilmek adına çalışmalarına hız verdi.

Merkez ve ilçelerde ortaya çıkabilecek içme suyu ihtiyacını karşılamak için yeni su kaynakları arayışına giden KASKİ Genel Müdürlüğü il ve ilçelerde toplam 22 adet sondaj kuyusu açılacağını duyurmuştu. Bu kapsamda Kocasinan ilçesine bağlı Molu Mahallesi'nde artan hane sayısı ile birlikte özellikle yaz aylarında zaman zaman yaşanan içme suyu yetersizliğini ortadan kaldırmak için başlatılan yeni sondaj kuyusu projesi tamamlandı. Gerekli çalışmaların tamamlanmasının ardından terfi hattı bağlantısı da yapılarak mahalleye yeterli miktarda içme suyu sağlanmaya başlandı. Uzun yıllar bölge halkına kesintisiz ve daha da kaliteli iletim sağlayacak olan sondaj kuyusu saatte 38 ton üretim sağlayacak.

Molu Mahallesi Kalkındırma, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hüseyin Doğan, Başkan Büyükkılıç'a yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkürlerini iletti. Doğan konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Bölgede yapılaşma son yıllarda hızlı bir şekilde artış gösteriyor. Bu durumdan dolayı mahallemizde yaz aylarında zaman zaman kesintiler yaşanmaya başlamıştı. Yeni açılan sondaj kuyusu sayesinde bu sıkıntımız giderilmiş oldu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç'a, KASKİ Genel Müdürlüğü'ne ve emeği geçen herkese bölge halkımız adına teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.”