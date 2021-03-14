İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

KASKİ'den taziye mesajı

Kayseri Su ve Kanalizasyon İşleri(KASKİ) Genel Müdürlüğü, çalışma yaptığı sırada meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden KASKİ personeli Ahmet Baykan için taziye mesajı yayımladı.


KASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:


“Ekiplerimizin Mimarsinan Şirintepe Mahallesi Malazgirt Bulvarı üzerinde yaptığı çalışmalar sırasında kimliği bilinmeyen sürücünün kullandığı otomobil kontrolden çıkıp güvenlik önlemlerimizi aşarak çalışma sahamıza girip elim bir kazaya sebebiyet vermiştir. Kaza sonucu vefat eden personelimiz Ahmet Baykan'a Allah'tan rahmet kederli ailemize sabırlar diliyoruz.


Acımız büyük ailemizin başı sağolsun.”

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.