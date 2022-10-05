KASKİ'nin 5 milyonluk ihalesine 9 milyonluk tek teklif

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (KASKİ) içme suyu ve atık su şebeke hattı inşaatı için düzenlediği ve yaklaşık maliyeti 5 milyon TL olan ihalesine 9 milyon TL teklif verildi.

KASKİ tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19. Maddesine istinaden Germir Mahallesi'nde İçme Suyu ve Atık Su Şebeke Hattı İnşaat yapımı için açık ihale düzenlendi. Maliyeti 4 milyon 837 bin TL olan inşaat ihalesine Ankara'dan katılan ve tek firma olan Aslı Berk adlı firma 9 milyon TL'nin üzerinde teklif verdi.

Diğer yandan ihaleye Kayseri'den de katılan firma olmadı.