İhlas Haber Ajansı

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'Kasten öldürme' suçundan aranan şahıs polisten kaçamadı

Kayseri’de ’kasten öldürme’ suçundan 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kayseri'de 'kasten öldürme' suçundan 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi'nde çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda hakkında 'kasten öldürme' suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası bulunan H.H. (28) yakalanarak gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.H., cezaevine teslim edildi.

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