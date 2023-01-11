İhlas Haber Ajansı

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"Kasten öldürme" suçundan aranıyordu, polisten kaçamadı

Kayseri’de "kasten öldürme" suçundan 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kayseri'de "kasten öldürme" suçundan 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.


Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına çalışma başlattı. "Kasten öldürme" suçundan 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.D.'nin Kocasinan ilçesine bağlı Ziya Gökalp Mahallesinde olduğunu tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. D.D., düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, cezaevine teslim edildi.

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