Katarakttan 20 dakikada kurtulmak mümkün

Dr. Samir Alshanov, katarakt ameliyatıyla ilgili olarak, “Ameliyatlar 15-20 dakika sürüyor. Hastalar, ameliyatta hiçbir şekilde ağrı hissetmiyor ve ayın gün taburcu ediyoruz” dedi.

Dr. Samir Alshanov, kataraktla ilgili bilgiler verdi. Katarakt ameliyatlarının ağrısız bir şekilde yapıldığını kaydeden Alshanov, “Lens, hepimizde doğuştan mevcut olan gözümüzün içerisinde bulunan organımızdır. Işığı kırıcı bir ortam olmakla birlikte uzağı ve yakını görmemize yardımcı oluyor. Bu gözümüzün içindeki lensin şeffaflığını kaybetmesine katarakt diyoruz. Katarakt daha çok yaşlılarda görülmekle birlikte, yeni doğan bebeklerde, gençlerde travmalara bağlı ve diyabet hastalarında katarakt görülmektedir. Katarakta hastalar daha çok uzağı ve yakını görmemekten şikayet ediyorlar. Bazı katarakt tiplerinde ışığın saçılması, bazılarında tek gözde çift görme şikayetleri mevcut oluyor. Kataraktın damla ve ilaçla tedavisi mevcut değil. Tek tedavisi ameliyattır” dedi.

Op. Dr. Alshanov, “Bu ameliyat küçük kesinden yapılmaktadır. Gözün içerisindeki şeffaflığı kaybetmiş merceği çıkarıp, yerine şeffaf suni mercek takıyoruz. Bu ameliyatları hastanemizde başarılı bir şekilde yapmaktayız. Küçük kesiden yapılan ameliyatla hastane daha az süre iyileşip, kısa süre içerisinde normal hayatına dönmektedir. Ameliyatlar 15-20 dakika sürüyor. Kataraktın sertliğine göre bu süre biraz daha değişebiliyor. Hastalar, ameliyatta hiçbir şekilde ağrı hissetmiyor ve ayın gün taburcu ediyoruz” şeklinde konuştu.