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Kavga eden köpekleri ayırmak isterken katil oluyordu

Kayseri’de kavga eden köpekleri ayırmak için av tüfeği ile ateş açan şahsın tüfeğinden çıkan saçmalar 1 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Kayseri'de kavga eden köpekleri ayırmak için av tüfeği ile ateş açan şahsın tüfeğinden çıkan saçmalar 1 kişinin yaralanmasına neden oldu.


Olay, Melikgazi ilçesinde bulunan Kayseri OSB 2. Cadde'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrika önünde kavga eden köpekleri ayırmak isteyen M.Y., köpeklere av tüfeği ile ateş açtı. Bu sırada fabrika önünde bulunan M.K., yerden saçmaların isabet etmesi sonucu kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine sevk edilen ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan yaralı tedavi altına alındı. Olayın ardından ambulansı takip ederek hastaneye giden M.Y. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis ekipleri olayın meydana geldiği yerde inceleme yaparken, soruşturma başlatıldı.

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