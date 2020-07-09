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Kavga sırasında yoldan geçen adam vuruldu

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 2 grup arasındaki kavgada silahtan çıkan kurşun yoldan geçen 1 kişiye isabet etti.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 2 grup arasındaki kavgada silahtan çıkan kurşun yoldan geçen 1 kişiye isabet etti. Bacağından yaralanan şahıs, hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kılıçaslan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre 2 grup arasında tapu meselesinden dolayı kavga çıktı. Çıkan kavgada kullanılan silahtan çıkan kurşun, o sırada yoldan geçen Ahmet U.'ya isabet etti. Bacağından yaralanan Ahmet U. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayda bir kişinin de bıçakla yaralandığı öğrenildi. Polis ekipleri de olayın meydana geldiği yerde güvenlik önlemi alarak, inceleme yaptı. Ekipler, yaptıkları çalışmalarda olaya karıştığı belirlenen 2 kişiyi gözaltına aldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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