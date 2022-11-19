Kavgada husumetlisi yerine babası ve kardeşini vurdu

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi husumetlisi yerine babasını ve kardeşini silahla yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gevher Nesibe Mahallesi Kurşunlu Sokak üzerinde meydana gelen olayda, sokakta bulunan çay ocağı işletmecisi M.Ç. (57) ile taksi şoförü A.A. arasında iddiaya göre, alacak verecek meselesinden tartışma çıktı. Çıkan tartışma üzerine M.Ç. telefonla oğullarını arayarak yardım istedi. Kısa süre içerisinde durağa gelen M.Ç.'nin yakınları ellerindeki aletler ile durakta bulunan taksilere zarar verdi. Bu sırada iddiaya göre Ö.Ç., yanında bulunan pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar babası M.Ç. ile kardeşi F.Ç.'ye ve taksi durağında bulunan araçlara isabet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kavgayı ayırırken, yaralılar ambulanslar ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kavga kamerada

Öte yandan, polislerin araya girmesi ile biten kavga, bir süre sonra yeniden alevlendi. M.Ç.'nin yakınları olay yerinde bulunan A.A.'ya saldırdı. Bu sırada kadınların da girdiği kavga, objektiflere yansıdı. Polis çıkan kavgayı önlemek için biber gazı kullandı. Kavgaya karışanlar polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.