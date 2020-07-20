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Kavşakta çarpışan araçlar kullanılamaz hale geldi

Kayseri’de meydana gelen trafik kazasında, kavşakta çarpışan araçlar kullanılamaz hale geldi.

Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında, kavşakta çarpışan araçlar kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Yakut Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda meydana gelen kazada 38 DP 180 plakalı otomobil ile 38 GB 100 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 38 GB 100 plakalı otomobilin ön tekerlekleri kırılırken araçta maddi hasar meydana geldi. Kazaya karışan diğer araç ise refüje çarparak durabildi.


Yetkililer, araçlarda hasarın meydana geldiği kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.

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