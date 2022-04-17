KAY-SER A.Ş. 2021 yılı 26. Olağan Mali Kurulu yapıldı

Mustafa Palancıoğlu, KAY-SER A.Ş. 2021 Yılı 26. Olağan Mali Kurulu yaptıklarını hatırlatarak, Serbest Bölge'nin çok daha iyi noktalara gelebilmesi yerli ve yabancı yatırımcıları artıracaklarını söyledi.

Kayseri Serbest Bölge'nin kentin ekonomisine önemli katkılar sunduğunu kaydeden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "KAY-SER A.Ş. 2021 Yılı 26. Olağan Mali Kurulu'nu gerçekleştirdik. Sanayicilerimizle ve meslek odalarımızla uyum içerisinde, Serbest Bölge'mizin marka değerini arttırmak, istihdama ve üretime güç vermek için durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Yönetim kurulu üyelerimizle ve hissedarlarımızla birlikte Kayseri Serbest Bölge'nin çok daha söz sahibi, çok daha nitelikli yatırımları çeken bir serbest bölge haline dönüşmesi için çalışıyoruz. Katma değeri yüksek, teknolojik altyapısı olan üretimler yapılması için çalışmalar başlatacağız. Serbest Bölge'nin çok daha iyi noktalara gelebilmesi yerli ve yabancı yatırımcıların varlığının artmasıyla mümkündür. Serbest Bölgemiz yatırımlar için cazibe merkezi olmaya devam ediyor. Yatırımcılarımızı Türkiye'nin en uygun ve en büyük Serbest Bölgesi'ne bekliyoruz. Göreve başladığımız ilk günden itibaren Kayseri'nin lokomotifi; Serbest Bölge'mize hizmet etmek için çalışıyoruz. Ülkemizin üretim ve sanayi konusunda önünün açılması için her türlü desteği inşallah vereceğiz. Genel Kurul Toplantı'mızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, ortaklarımıza ve sanayicilerimize verdikleri destek ve katkı için teşekkür ediyorum" dedi.