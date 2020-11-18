Kayabağ tarihi eski günlerine geri dönecek

Mustafa Palancıoğlu, Gesi Kayabağ Mahallesinde devam eden çalışmaları inceleyerek Kayabağ'ın kısa zaman sonra yeni modern görünümüne kavuşacağını söyledi.

Belediye olarak asfalt ve park yapımları dışında tarihi mahalle ve sokaklara da önem verildiğini söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Ağırnas ve Gesi Kayabağ'da çalışmalara devam ediyoruz. Kayabağ Mahallemize bu yaz çok güzel işler yaptık. Özellikle 7 kilometre yol yapmıştık. Tarihi bölgelerinde ise farklı çalışmalarımız var. Buradaki eski duvarlar yıkılmıştı. Burayı komple orijinaline uygun bir şekilde taş duvar olarak ördük. Kayabağ'ın doğal taşından güzel bir duvar çalışması yapıyoruz. Buradaki tarihi dokuyu koruyarak yeni bir çalışma yapıyoruz. Aynı zamanda bu bölgenin alt yapısını da değiştiriyoruz. Dolayısıyla tarihi eserlere hem sahip çıkıyor hem de mahallelerdeki sokak sağlıklaştırma projelerini yapıyoruz. Sadece Gesi değil Vekse, Ağırnas, Küçükbürüngüz, Büyükbürüngüz, Gürpınar gibi ne kadar mahallemiz varsa özellikle ana akslardan başlamak üzere tarihi duvarların ve binaların restorasyonunu yapmak için mücadele ediyoruz. Hayırlı olmasını dilerim.”