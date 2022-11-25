Kayabaşı Cam Seyir Terasında Son Aşama İncelendi

Cam terasın demir kolonlarının kurulması ve cam bölmelerin yerleştirilmesi ile cam seyir terasın tamamlanmış olacağını belirten Belediye Başkanı Altun; "Peyzaj, çevre düzenleme ve şelale sistemlerinin de kurulması ile projemizi en yakın zamanda hizmete sunacağız. Bünyan'ımızın simgesi haline gelecek olan bu değerli projede bizlere büyük destek veren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç'a, Kayseri Valimiz Gökmen Çiçek'e ve gecesini gündüzüne katarak projemizi en hızlı şekilde tamamlamak için var gücüyle çalışan tüm belediye ekiplerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.