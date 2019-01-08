Kayak İl Birinciliği tamamlandı

5, 7 - 8 Ocak 2019 tarihleri arasında Erciyes Dağı Hacılar Kapı mevkiinde düzenlenen müsabakalar Alp Disiplinli, Snowboard ve Kayaklı Koşu kategorilerinde yapıldı.

Sporcuların derece yapabilmek için kıyasıya mücadele ettiği İl birinciliği müsabakalarına Alp Disiplinlide 240, Snowboard da 90, ve Kayaklı Koşuda 40 olmak üzere toplamda 370 sporcu katıldı.

Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen tören ile verildi.