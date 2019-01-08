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Kayak sporcuları Develi Belediyesini ziyaret etti

Türkiye Snowboard Turnuvasına katılacak olan Develili kayak sporcuları Develi Belediyesini ziyaret etti.


Develi Belediye Başkan Vekili Mustafa Temur ve Belediye Başkan Yardımcısı ve Türkiye Kayak Federasyonu Disiplin Kurulu Üyesi Abdullah İslamoğlu, Kayseri genelinde düzenlenen Snowboard il seçmelerinde 5 madalya kazanarak önemli başarıya imza atan Develi Belediyesi kayak sporcularını 10 Ocak Perşembe Günü Kars Sarıkamış'ta düzenlenecek Türkiye Snowboard Turnuvası öncesinde başkanlık makamında ağırlayarak tebrik ettiler.


Develi Belediyesi Kayak Kulübünün her yıl yeni başarılar kazandığını belirten Başkan Vekili Temur turnuva öncesinde sporculara hediye ederek “Develi'mizi en iyi şekilde temsil edeceğinize inancımız tamdır. Hepinize başarılar diliyor, kazasız belasız gidip gelmenizi niyaz ediyorum” dedi.

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