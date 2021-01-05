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Kayak ve snowboard kulüpleri istişare toplantısı yapıldı

Kayak sezonun açılması ile birlikte Erciyes’te Kayak ve Snowboard Kulüp başkanları ve antrenörleri ile değerlendirme toplantısı yapıldı.

Kayak sezonun açılması ile birlikte Erciyes'te Kayak ve Snowboard Kulüp başkanları ve antrenörleri ile değerlendirme toplantısı yapıldı.


İl Müdürlüğü Erciyes Kamp ve Eğitim Merkezinde düzenlenen değerlendirme toplantısına Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Yakup Deliktaş, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı, Kayak Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Nazım Söğüt, Kulüp Başkanları ve Antrenörleri katıldı.


Yeni sezon öncesi yapılan Değerlendirme Toplantısında 2021 yılında yapılması planlanan faaliyetler görüşüldü.

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