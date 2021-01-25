Kayak yaparken yaralanan turistin imdadına jandarma koştu

Erciyes Kayak Merkezi'nde kayak yaparken yaralanan kadın turist, jandarma ekipleri tarafından sedyeli kar motoruyla bulunduğu yerden alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Erciyes Kayak Merkezi'nde kayak yapan bir kadın, düşme sonrası yaralandı. Pistlerde devriye atan jandarma ekipleri tarafından fark edilen kadın, daha sonra sedyeli kar motoruyla bulunduğu yerden alındı. Yaralı kadın, daha sonra tedavisi yapılmak üzere ambulansa teslim edildi.