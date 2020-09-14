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"Kayalıklardan biri düştü" ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Kayseri’nin Talas ilçesinde "Kayalıklardan biri düştü" ihbarını alan ekipler harekete geçti.

Kayseri'nin Talas ilçesinde "Kayalıklardan biri düştü" ihbarını alan ekipler harekete geçti. Dik yamaçlarda yaklaşık 3 saat boyunca arama yapan ekipler, düşen birine rastlamadı.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Harman Mahallesi'nde akşam saatlerinde kayalıklar üzerinde 4 gencin bulunduğu ve birinin kayalıklardan düştüğü ihbarını alan polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri harekete geçti. Gencin düştüğü iddia edilen kayalıklarda arama çalışmalarını yoğunlaştıran itfaiye ve AFAD ekipleri, didik didik her yeri aradı. Yaklaşık 3 saat boyunca arama çalışmalarına devam eden ekipler, düşen birine rastlamadı.

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