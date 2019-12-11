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Kaybettiğini köpeğini sosyal medya aracılığıyla buldu

Kayseri’de yaşayan Kubilay Babacan, çalınan köpeğini sosyal medyadan yaptığı duyurunun ardından buldu.

Kayseri'de yaşayan Kubilay Babacan, çalınan köpeğini sosyal medyadan yaptığı duyurunun ardından buldu.


Kayseri'de yaşayan Kubilay Babacan, yavruyken sahiplendiği Golden cinsi köpeğe ‘Ateş' adını verdi. 3 aylık olan Ateş, dışarıda oyun oynadığı zaman bir kişi tarafından kucaklanarak götürüldü. Köpeğinin çalındığını güvenlik kameralarından tespit eden Babacan, köpeğinin çalındığını fotoğrafını da koyarak sosyal medyadan duyurdu. Şans eseri park halinde bulunan bir otomobil içerisinde köpek gören Babacan'ın arkadaşı, sosyal medyadan gördüğü köpeğin Ateş olduğunu anladı ve durumu Babacan'a anlattı. Bunun üzerine harekete geçen Babacan, otomobilin plakasından şahsı bularak köpeğini aldı.



“Satamayınca çocuklara vermiş”


Başından geçen olayı anlatan Kubilay Babacan, “Ateş kaybolmuştu, bugün sosyal medya aracılığı ile bulduk. Bulduğumuz için mutluyuz. İşletmeciliğini yaptığımız rezidansın önünde kaybolmuştu. Her zaman çıkıp oynuyordu. Okuldan çıkan çocuklarda gelip Ateş'i seviyordu. Burada oynarken 15 dakika gözümüzden kayboldu. 25-30 yaşlarında biri kucağına alıp götürmüş. Ateş'i alıp petshopa gitmiş, satmaya çalışmış. Satamayınca köpeği bir çocuğa vermiş. Çocuğun annesi köpeği kabul etmeyince başka birine vermiş. O vatandaşta Ateşi arabasına koymuş. Bizim bir tanıdıkta bunu sosyal medya gördüğü için fotoğrafını çekip bana attı. Aracın plakasından sahibine ulaştık. Adamla görüştükten sonra gidip Ateş'i aldım” ifadelerini kullandı.

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