Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve Türkiye'nin ilk bisiklet paylaşım sistemi olan KAYBİS, 2021 sezonunu açtı. KAYBİS, 51 adet bisiklet istasyonu, 600 adet özel tasarlanmış bisiklet ve genişlemeye müsait yapısı, nitelikli, üst seviyede bilgi ve beceriye sahip personeliyle vatandaşlara hizmet ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezindeki trafiği yoğunluğunu azaltmak ve 'çevreci bir ulaşım ağı' oluşturabilmek için 2010 yılında bisiklet paylaşım sistemlerini hizmete sunarak, 2010 yılından bu yana bisiklet paylaşım sistemlerini hayata geçirdi. Yapılan AR-GE faaliyetleriyle de 2015 yılı itibariyle yerli üretim bisiklet paylaşım sistemi Kayseri halkının hizmetine sunuldu. 2010 yılında faaliyetlerine ithal bir sistemle başlayan KAYBİS, 2015 yılına gelindiğinde yerli bisiklet paylaşım sistemini hayata geçirdi. Kayseri Ulaşım A.Ş tarafından hayata geçirilen “Akıllı Bisiklet Kiralama Sistemi” hem Kayseri'ye hem Türkiye'ye hizmet vermeye başladı. Ulaşım A.Ş., diğer şehirlerin bisiklet paylaşım sistemleri ihtiyaçlarını karşılama konusunda da büyük bir atılım yaparak, diğer şehirlerde de anahtar teslim 'Akıllı Bisiklet Kiralama Sistemi' projelerini yürütüyor. Tescilli ve yerli “Bisiklet Paylaşım Sistemleri” üzerinde yapılan Ar-Ge faaliyetleri ile her geçen gün sistem üzerinde geliştirmeler yapılırken, müşteri memnuniyeti ön planda tutuluyor. Türkiye'nin ilk bisiklet paylaşım sistemi olan KAYBİS, 2020 yılında pandemi dolayısıyla hizmet veremezken, 1 Nisan günü itibariyle 2021 sezonunu açtı. Vatandaşlar, 90 kilometrelik bisiklet yolu, 51 adet bisiklet istasyonu, 600 adet özel tasarlanmış bisiklet ile Kayseri'de sosyal hayata renk katacak, sağlıklı yaşama kapı aralayacak. Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği (UITP) tarafından KAYBİS projesiyle 'Sürdürülebilir Gelişme Ödülü' alan Kayseri Ulaşım A.Ş. gün geçtikçe yetkinliklerini artırarak çevreci, konforlu ve hızlı bir ulaşımın sağlanması yönündeki çalışmalarıyla da dikkat çekmeye devam ediyor.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi, insan sağlığı odaklı bir hizmetle katlı otoparklarda parklanma kültürünü oluşturdu. Dünya genelinde kullanılan “park et devam et” uygulamaları kapsamında Hunat Otoparkı'na park eden araç sürücüleri, otoparktaki istasyondan aldığı bisikleti istediği noktaya kadar ücretsiz kullanabiliyor.