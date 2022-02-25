Kayeri Süper Amatör Küme: OSB Atletikspor: 2 - Amarat Gençlikspor: 1

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu ekiplerinden OSB Atletikspor, dün Amarat Gençlikspor’u 2-1 mağlup ederek 15.
Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu ekiplerinden OSB Atletikspor, dün Amarat Gençlikspor'u 2-1 mağlup ederek 15. haftayı 3 puanla kapattı.
Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha
Hakemler: Volkan Oğuz, Hacı Güverti, Sema Çetin
OSB Atletikspor: Ersin İptaş, Orhan Şahin, Ahmet Kürşat Kılıç, Erkam Boyraz, Yusuf Tolu, Emre Tunahan Gürbüz, Emre Ulu, Celal Çemc, Erman Deveci, Abdulsamet Şimşek, Tuğrul Çetin
Amarat Gençlikspor: Barış Aksu, Sedat Sönmez, Burak Furkan Bakırcı, Engin Üçel, Adem Şener, Enbiya Kurtuluş, Umut Tunç, Mustafa Kavdır, İsmail Efe, Aydemir Yavuz
Goller: Ahmet Kürşat Kılıç dk. 25 ve 54 (OSB Atletikspor) Aydemir Yavuz dk. 63 (Amarat Gençlikspor)