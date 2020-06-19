Kaygan yolda makas kesen tır, kaza yaptı

Kayseri'de yağmur yağışı ile kayganlaşan yolda makas kesen tır, kaza yaptı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Kuzey Çevreyolu'nda meydana gelen kazada, 33 EBY 26 plakalı tır, kayganlaşan yolda makas keserek kaza yaptı. Meydana gelen kazada yaralanan olmazken, tırın yolda ters durması yolun trafiğe kapanmasına sebep oldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle ana cadde üzerinde güvenlik nedeni ile trafik akışı kontrollü olarak sağlandı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.