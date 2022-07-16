İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kayıp 3 kardeş güven timlerince bulundu

Kayseri’de kaybolan 3 kardeş, Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerince bulunarak ailesine teslim edildi.

Kayseri'de kaybolan 3 kardeş, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerince bulunarak ailesine teslim edildi.


Edinilen bilgiye göre Cumhuriyet Meydanı'nda kaybolduğu öğrenilen H.Y. (7), A.Y. (3) ve S.Y. (8) kardeşlerin ailesini bulmak için Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda H.Y.'nin telaşlı davranışlarından şüphelenen ekiplerce yapılan araştırmada H.Y.'nin kaybolan kardeşlerin annesi olduğu belirlendi.


Kaybolan 3 çocuk, ekiplerce anne H.Y.'ye teslim edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.