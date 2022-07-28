İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kayıp çocuğu Güven Timleri buldu

Kayseri’nin Talas ilçesinde kaybolan 5 yaşındaki kız, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne Bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerince bulunarak ailesine teslim edildi.

Kayseri'nin Talas ilçesinde kaybolan 5 yaşındaki kız, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne Bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerince bulunarak ailesine teslim edildi.


Edinilen bilgiye göre ilçede bulunan Paraşüt Alanı'nda devriye gezen Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, N.K.'nin (5) yalnız olduğunu fark etti. N.K.'nin kayıp olduğunun anlaşılması üzerine ailesi araştırıldı. Yapılan çalışmalarda N.K.'nin ailesi tespit edilerek teslim edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.