İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Kayıp çocuk 6 buçuk saat sonra komşusunun garajında bulundu

Kayseri’nin Develi ilçesinde, akşam saatlerinden beri haber alınamayan 12 yaşındaki M.

Kayseri'nin Develi ilçesinde, akşam saatlerinden beri haber alınamayan 12 yaşındaki M.B, 6 buçuk saatlik çalışma sonucunda polis ekipleri tarafından komşusunun garajında bulundu.


Edinilen bilgiye göre, akşam saat 18.00 sıralarında 12 yaşındaki M.B. akşam saatlerinde evden ayrıldı. Bir süre sonra M.B.'nin eve dönmemesi üzerine ailesi, polis ekiplerine haber verdi. İhbarın ardından harekete geçen polis ekipleri, mahalleli ile birlikte M.B.'yi bulmak için seferber oldu.


Yapılan aramalar sonucu M.B, polis ekipleri tarafından 6 buçuk saat sonra komşusunun garajında bulunarak ailesine teslim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.