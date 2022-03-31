Kayıp ihbarı verilmişti, mezarlıkta intihar etti

Kayseri'de kendisinden haber alınamayan ve ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunan kadın, anneannesinin mezarının önünde başına ateş ederek yaşamına son verdi.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesinde bulunan şehir mezarlığında kanlar içerisinde bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gören vatandaşlar, durumu ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede şahsın hayatını kaybettiğini belirlerken, yapılan incelemede cenazenin E.B.S.'ye (42) ait olduğu, kadın şahıs hakkında sabah saatlerinde ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulduğu tespit edildi. E.B.S.'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.