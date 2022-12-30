Kayıp Koyunlar Bulundu

Kayseri'nin Akkışla ilçesinde kaybolan 25 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda bulunarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre; Ortaköy mahallesinde ikamet eden ve hayvancılık yapan K.K 'nın 25 adet küçükbaş hayvanı kayboldu. K.K.'nın durumu yetkililere bildirmesinin ardından jandarma ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda kayıp hayvanlar, Ortaköy mahallesine 4 kilometre uzaklıkta bulundu.

Bulunan küçükbaş hayvanlar sahibine teslim edildi.