İhlas Haber Ajansı

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Kayıp Koyunlar Bulundu

Kayseri’nin Akkışla ilçesinde kaybolan 25 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda bulunarak sahibine teslim edildi.

Kayseri'nin Akkışla ilçesinde kaybolan 25 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda bulunarak sahibine teslim edildi.


Edinilen bilgiye göre; Ortaköy mahallesinde ikamet eden ve hayvancılık yapan K.K 'nın 25 adet küçükbaş hayvanı kayboldu. K.K.'nın durumu yetkililere bildirmesinin ardından jandarma ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda kayıp hayvanlar, Ortaköy mahallesine 4 kilometre uzaklıkta bulundu.


Bulunan küçükbaş hayvanlar sahibine teslim edildi.

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