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Kayıp olarak aranan şahsın cesedi Kızılırmak'ta bulundu

Kayseri’de iki gündür kayıp olarak şahsın cesedi Kızılırmak’ta bulundu.

Kayseri'de iki gündür kayıp olarak şahsın cesedi Kızılırmak'ta bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Turan B.'den ((59) 2 gündür haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Kayıp ihbarının ardından çalışma başlatan jandarma ekipleri, Turan B.'nin otomobilini Özvatan karayolu Kermelik mevki yakınlarında Kızılırmak yanında buldu. Daha sonra olay yerine AFAD, JAK, sağlık ve Türkuaz Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Jandarma çevrede güvenlik önlemi alırken Türkuaz Arama Kurtarma Derneği dalgıçları Kızılırmak'ta arama yaptı. Yapılan aramalarda Turan B.'nin cansız bedeni bulunarak su üzerine çıkarıldı. Turan B.'nin cansız bedenini gören yakınları sinir krizi geçirdi. Yapılan incelemelerin ardından Turan B.'nin cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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