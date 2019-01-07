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KAYİSAR ekibi Sarıkamış'ta

Kayseri Uluslararası Arama Kurtarma ekibi, Gençlik Spor Bakanlığının her yıl düzenlediği ‘Gençlik Şühedanın İzinde’ programına katıldı.

Kayseri Uluslararası Arama Kurtarma ekibi, Gençlik Spor Bakanlığının her yıl düzenlediği ‘Gençlik Şühedanın İzinde' programına katıldı.



Kayseri İHH insani yardım vakfı bünyesinde bulunan KAYİSAR, 7 kişilik ekibiyle Kars Sarıkamış'da şehit düşen askerlerin şehadetinin 104'üncü yılı anısına düzenlenen ve on binlerin katıldığı, ‘Gençlik Şühedanın İzinde' programına katılarak Kayseri'yi temsil eden tek ekip oldu.



KAYİSAR lideri Ahmet Aydan Bekar, etkinliğe dair açıklamasında, “Kars Sarıkamış'ta 1914 yılında on binlerce askerimiz vatanı uğruna canları pahasına da olsa verilen görevi yerine getirebilmek için Allahu Ekber Dağlarında şehit düştü. Biz de bugün onların bizim için yaptığı fedakarlığı anlayabilmek adına buradaki on binler gibi onların geçtiği yoldan yürüdük. Bundan böyle bu ve benzeri organizasyonlara birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendirdiğinden dolayı Kayseri İHH arama kurtarma ekibi (KAYİSAR) olarak katılacağız” dedi.

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