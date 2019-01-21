KAYİSAR gönüllüleri kan bağışında bulundu

Kayseri İHH acil yardım arama kurtarma (KAYİSAR) gönüllüleri Kızılay’a kan bağışında bulundu.
Kayseri İHH acil yardım arama kurtarma (KAYİSAR) gönüllüleri Kızılay'a kan bağışında bulundu.
Hunat Meydanı'ndaki Kızılay standında kan bağışında bulunan gönüllüler adına konuşan KAYİSAR Ekip Sorumlusu Ahmet Aydan Bekar, “Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık Bey'in kan stoklarının azalmasından dolayı kan ihtiyacının arttığını dile getirmesiyle bizde KAYİSAR (Kayseri İHH acil yardım arama kurtarma) ekibimizle kan bağışında bulunduk. Kan veren arkadaşlarımıza teşekkür ederiz” dedi.
Bekar, bu tür faaliyetleri her zaman destekleyeceklerini sözlerine ekledi.