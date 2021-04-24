Kaymakam Bayram çocukların çevrimiçi bayram etkinliğine katıldı

Yeşilhisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliğine ilçe genelindeki ilkokul ve ortaokullardan 200 öğrenci katıldı. Öğrencilerin bayram sevincine ortak olan Kaymakam Fatih Bayram 23 Nisan'ı okul bahçelerinde, salonlarında coşkuyla kutlamayı özlediklerini, inşallah salgının herkesin özverisiyle bitirilmesiyle bir sonraki bayramı okullarda kutlamayı temenni ettiklerini belirtti.

Çevrimiçi etkinliklerde yapılan çekilişlerle çocuklara çeşitli hediyeler verildi.