Kaymakam Cebeci ve Başkan Şahin Ekinli Mahallesi'ni ziyaret etti

Tomarza Kaymakamı Emre Cebeci, Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Halil Kocadağ, İlçe Müftüsü Mürsel Gökdere, İlçe Tarım Müdürü Ahmet Anıl Bayram ve Vakıf Müdürü Caner Teke Ekinli Mahallesini ziyaret ederek mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Mahalle Muhtarı Mustafa Güven, mahallesinde ikamet eden Belediye Meclis Üyesi Ünsal Yağmur ve mahalle sakinleri tarafından karşılanan heyet, ilk olarak mahalle içerisini gezdikten sonra Köy Konağı içerisinde mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Kaymakam Cebeci ve Başkan Şahin mahalle sakinlerinin sorunlarını ve isteklerini tek tek dinleyerek istişarelerde bulundu.

Mahalle sakinleri, Kaymakam Cebeci ve Başkan Şahin'e ziyaretlerinden dolayı teşekkür ettiler.