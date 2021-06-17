Kaymakam Cebeci ve Başkan Şahin mantar üretim tesisini ziyaret etti

Yılmaz ve Erkan Güney kardeşler tarafından ilçeye bağlı Yavuzselim Mahallesi içerisine yaklaşık bir ay önce Mantar Üretim Tesisi açtılar. İlk hasat döneminde Mantar Tesisini ziyaret eden Tomarza Kaymakamı Emre Cebeci ve Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, mantarların üretimi hakkında genç üreticilerden bilgiler aldı. Kaymakam Cebeci, üretime dayalı bir tesis açarak genç girişimcilere örnek oldukları için Yılmaz ve Erkan Güney kardeşlere teşekkür etti.

Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin ise; "Üretimin sürekli olması için Tomarza Belediyesi olarak üzerimize her ne düşüyorsa yapmaya hazırız" ifadelerini kullanarak genç girişimcilere emeklerinden dolayı teşekkür etti.