Kaymakam Cebeci'den korona virüs denetimi

Tomarza'da alınan tedbirlerin uygulanmasını yerinde denetleyen Kaymakam Cebeci, ilçe esnafına ve vatandaşlara yönelik; maske takılması, sosyal mesafenin korunması ve hijyen kurallarına uyulması hususlarında uyarılarda bulundu.

Denetimler ilgili açıklama yapan Kaymakam Cebeci, "Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığımız tarafından alınan tedbirlere uyulup-uyulmadığını yerinde denetlemek amacıyla ilçe merkezinde bulunan esnafların iş yerleri başta olmak üzere insanların toplu olarak yaşadıkları alanları ziyaret ediyoruz. Esnafımıza ve vatandaşlarımıza kurallara uyulması noktasında uyarılarda bulunuyoruz.

Ülke olarak zor günlerden geçtiğimiz bu dönemde vatandaşlarımızdan en önemli ricam, devletimiz tarafından alınan tüm tedbirlere ve kurallara riayet edelim. Ümit ediyorum ki vatandaşlarımızın da desteğiyle en kısa zamanda sağlıklı ve mutlu günlere hep birlikte kavuşacağız" dedi.