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Kaymakam Cebeci'nin girişimleri ile engelli vatandaşlara akülü sandalye dağıtılacak

Tomarza Kaymakamı Emre Cebeci ile hayırseverlerin girişimiyle alınan akülü sandalyeler engelli vatandaşlara dağıtılacak.


Tomarza Kaymakamı Emre Cebeci, "Bizler Tomarza Kaymakamlığı olarak hayırseverlerimizle sürekli iletişim halindeyiz. Hayırseverlerimizle yapılan görüşmeler neticesinde gerek ilçe merkezinde ve gerekse ilçeye bağlı tüm mahallelerimizde ikamet eden ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlarımıza akülü araç almaya karar verdik" dedi.


Kaymakam Cebeci, "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız bu gün itibari ile gerek kendileri veya yakınları vasıtası ile Tomarza Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına giderek veya telefon açarak engelli araç istediğini bizlere bildiriyorlar. Bizlerde gerekli incelemelerin ardından ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlarımıza tek tek akülü tekerlekli sandalyelerini teslim etmeye başlayacağız" diye konuştu.


"Şuan itibaren hayırseverlerimizle 80 tane akülü tekerlekli sandalye üzerine anlaştık" diyen Kaymakam Cebeci, "İnşallah devletimizin ve hayırseverlerimizin desteği ile ilçemizde akülü tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olan tek bir vatandaşımız kalmayacak. Bu vesile ile bizlere her daim destek çıkan hayırseverlerimizin her birine ayır arı teşekkürlerimiz iletiyorum" ifadesinde bulundu.

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