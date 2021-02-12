Kaymakam Cebeci'nin talimatıyla Tomarza'ya 10 bin fidan dikilecek

Kaymakam Emre Cebeci, Tomarza'nın daha yeşil bir ilçe olması için 2021 yılı içerisinde 10 bin fidanın toprakla buluşturulmasına yönelik Tomarza İlçe Tarım Müdürlüğü ve Develi Orman İşletme Şefliği koordinasyonunda bir çalışma başlattı. Bu çalışma neticesinde 2021 yılı içerisinde gerek ilçe merkezine gerekse ilçeye bağlı tüm mahallelerin içerisine fidan dikim etkinliğinin yapılacağının duyurusunu yaparak ilk olarak Tomarza İlçesine bağlı Süvegenler Mahallesi mesire alanı içerisinde 265 adet mavi ladin fidanı toprakla buluşturuldu. Fidan dikim etkinliğinin belli aralıklarla devam edeceği öğrenildi.