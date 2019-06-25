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Kaymakam Duru Down Sendromlu Ramazan'a aile Ziyaretinde Bulundu

Develi Kaymakamı Murat Duru eşi Elif Duru ve çocukları ile down sendromlu Ramazan Gül’e aile ziyaretinde bulundu.

Develi Kaymakamı Murat Duru eşi Elif Duru ve çocukları ile down sendromlu Ramazan Gül'e aile ziyaretinde bulundu.


Develi Kaymakamı Murat Duru ziyaret dolayısıyla yaptığı açıklamada; "Bütün engelleri aşarak helal rızkının peşinde koşan Develimizin gülü Ramazan kardeşimin annesiyle beraber yaşadığı eve eşim Elif ve çocuklarımla birlikte misafir olduk. İki yıl önce babasını kaybeden öksüz kardeşimi ve ailesini ziyaretimiz bizlere de onları da tarifi mümkün olmayan manevi huzur ve mutluluk yaşatmıştır. Değerli dost ve kardeşlerim Ramazan kardeşimi tanıdığım günden beri kendime örnek alıyorum" dedi.

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