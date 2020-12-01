Kaymakam Duru, "Hemşehriliğimiz perçinleşti"

Develi Belediye Meclisinin aldığı kararla 'Fahri Hemşehrilik Beratı' Kaymakam Murat Duru'ya Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Belediye Başkanı Mehmet Cabbar tarafından verildi.

Develi Kaymakamı Murat Duru, "Develi Belediye Meclisi'nin oybirliğiyle 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (r) bendi uyarınca 06.01.2020 tarihli toplantının 01 sayılı kararıyla şahsım ve temsil ettiğim görevim adına oluşturdukları “Fahri Hemşehrililik Beratını” Develi Belediye Başkanımız Mehmet Cabbar belediye meclis üyeleri adına taktim etmişlerdi. Bugün de zatıalileri Develili olan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Memduh Büyükkılıç bizleri ziyaretlerinde Fahri Hemşerilik Beratını bir kez de kendileri tarafıma vererek gönül ve kalpten olan hemşeriliğimiz resmî olarak da iyice perçinlenmiştir" dedi.

Kaymakam Duru, "Yeniden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımızdan Fahri Hemşehrililik beratını alırken ziyadesiyle memnun oldum ve çok duygulandım. Zaten kendimi Develili ve Develi sevdalısı olarak kabul ediyordum" diyerek, "Fahri Hemşehrililik beratı ile resmileşmiş oldu. 22 yıllık meslek hayatımın en onur ve gurur verici nişanelerinden bir olan fahri hemşehrililik beratını Develi halkı adına bana vermeyi uygun bulan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Sayın Memduh Büyükkılıç'a Develi Belediye Başkanımız Mehmet Cabbar'a ve 25 belediye meclisi üyelerimizin tamamına ayrı ayrı tekrar çok teşekkür ediyorum, Allah hepisinden razı olsun. Sağolsunlar var olsunlar. Develimizdeki 4,5 yıllık görev sürecimde olduğu gibi bundan sonra da Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Develi Belediye başkanımız ve belediye meclis üyelerimizle gecemizi gündüzümüze katıp Develimizin güzel insanlarına hizmet etmeye devam edeceğiz İnşallah.

Müslüman Necip Büyük Türk Milletinin hizmetkarı olduğum için Mevlama şükrediyorum.

Halka hizmet hakka hizmet şiarı ile milletimize hizmet yolunda dur durak bilmeden son nefesimize kadar çalışmayı ve mücadele etmeyi Rabbim bizlere nasip etsin İnşallah. Selam, sevgi, saygı ve dua ile" ifadesinde bulundu.