Kaymakam Duru: "Marifeti olanlar mutlaka iltifata tabi tutulmalıdır"

Korona virüs ile mücadele sürecinde İçişleri Bakanlığının talimatları ile Develi Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan “vefa destek gurubu” vasıtası ile Develi'ye ve Develili vatandaşlara verilen hizmetlere destek olan 96 polis memuru başarı belgesi ile ödüllendirildi.

Develi Kaymakamı Murat Duru "Türk Polisi Teşkilatı ve mensupları 176 yıldır “dosta güven düşmana koru vererek” gece gündüz demeden her konuda milletimizin yanında yer almış ve milletimizin hizmetinde oluştur. Devletimizin böylesi çok önemli güzide teşkilatının Develi ölçeğinde cefakarca görev yapan polis müdür ve memurlarımızın vefalarına amirleri olarak bizlerde onlara her zaman olduğu gibi bu gün de vefa göstermeye çalıştık.

Bir de atalarımızın dediği gibi marifeti olanlar mutlaka iltifata tabi tutulmalıdır. Bu gerçeklikten yola çıkarak fedakarca hizmet eden polis amir ve memurlarımızı iltifata tabi tuttuk. Değerli polis müdür ve memurlarımızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.