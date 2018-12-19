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Kaymakam Duru meslektaşlarını makamında ağırladı

Pınarbaşı Kaymakamı Aziz Oğuz Alemdaroğlu, Sarıoğlan Kaymakamı Muhammed Usame, Çanakkale Bozcaada Kaymakamı İbrahim Gültekin Develi Kaymakamı Murat Duru’yu makamında ziyaret etti.

Pınarbaşı Kaymakamı Aziz Oğuz Alemdaroğlu, Sarıoğlan Kaymakamı Muhammed Usame, Çanakkale Bozcaada Kaymakamı İbrahim Gültekin Develi Kaymakamı Murat Duru'yu makamında ziyaret etti.


Develi Kaymakamı Murat Duru ziyaretle ilgili açıklamasında, “Pınarbaşı Kaymakamı Aziz Oğuz Alemdaroğlu, Sarıoğlan Kaymakamı Muhammed Usame Soysal ve senelik izinde olan Çanakkale Bozcaada Kaymakamı hemşerim İbrahim Gültekin bugün nezaket ziyaretinde bulundular. Ziyarette misafirlerimle samimi güzel bir sohbetle birlikte mesleki konularda ve görev yaptığımız ilçelerimizle ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Değerli meslektaş kardeşlerimin nazik ziyaretleri için çok teşekkür ediyorum” dedi.

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