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Kaymakam Duru öğrencilerle yakar top oynadı

Develi Kaymakamı Murat Duru Pembe Cesarettin Kocatürk Ortaokulunu ziyaret etti,Okul ziyaretinde beden eğitimi dersinde yakar top oynayan öğrencilerle birlikte yakar top oynadı.


Develi Kaymakamı Murat Duru, konuyla ilgili açıklamasında, “Bugün Pembe Cesarettin Kocatürk Ortaokulumuzu ziyaretimizde okul bahçesinde beden eğitimi dersini de yakar top oynayan çocuklarımızla karşılaşınca onların yakar top oynama taleplerini yerine getirdik. Kısa da olsa yavrularımızla çocukluğumuza geri dönüp stres attık” dedi.

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