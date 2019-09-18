Kaymakam Duru, polis ve jandarma ile birlikte öğrenci servislerini denetledi

"2019-2020 eğitim ve öğretim döneminin başlamasıyla yavrularımızın okullarına huzur ve güven ortamında taşınması çok ama çok önemlidir" diyen Develi Kaymakamı Duru "Bu sebeple okul servis araçları T.C. İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlıklarımızın koydukları kurallar doğrultusunda yavrularımızı taşımaları gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

Kaymakam Duru "Geleceğimizin teminatı, göz bebeğimiz ve her şeyimiz olan yavrularımızı taşıyan servis araçlarının uyması gereken kurallardan asla taviz vermeden uygulamaların sıkı bir şekilde devam etmesi talimatını emniyet ve jandarma ekiplerimize ifade ettik" diye konuştu.