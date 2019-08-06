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Kaymakam Duru'dan Çalışkan Ebe'ye Başarı Belgesi

Develi Kaymakamı Murat Duru, Hatice Muammer Kocatürk Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde normal doğum hizmetlerini güçlendirme çalışmalarında gayretli ve özverili çalışmaları nedeniyle ebe Seyran Özçınar’a başarı belgesi takdim etti.

Develi Kaymakamı Murat Duru, Hatice Muammer Kocatürk Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde normal doğum hizmetlerini güçlendirme çalışmalarında gayretli ve özverili çalışmaları nedeniyle ebe Seyran Özçınar'a başarı belgesi takdim etti.


Develi Kaymakamı Murat Duru konuyla ilgili açıklamasında, "Mevlamızın biz insanlar için en büyük nimeti ve lütfu yavrularımızın dünyaya gelmesine vesile olan kadınlarımız ve dünyaya gelen yavrularımız için sayılamayacak kadar çok faydası olan normal doğumu T.C. Sağlık Bakanlığımız desteklemekte ve teşvik etmektedir. Bu kapsamda Hatice Muammer Kocatürk Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanemizde normal doğum hizmetlerini güçlendirme çalışmalarında gayretli ve özverili çalışmaları nedeniyle ebe Seyran Özçınar'ı 'marifet iltifata tabidir' düsturu gereği başarı belgesi ile ödüllendirdim ve kendisine başarılarının devamını diledim."dedi

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