Kaymakam Duru'dan duygusal veda

Kayseri'nin Develi ilçesinde 5 yıl 4 ay boyunca Kaymakamlık görevini yapan Murat Duru; 'İkinci memleketim' dediği ilçeye veda etti.

19 Ağustos 2021 tarihinde Tekirdağ Çerkezköy İlçesine atanan Kaymakam Murat Duru; Develi Cumhuriyet Meydanında düzenlenen ve bir çok Develilinin katıldığı uğurlama programı ile ilçeye veda etti. Yeşilay, Kızılay ve Halat çekme federasyonu Develi temsilciliklerinin düzenlemiş olduğu uğurlama programında duygusal anlar yaşandı. Develi Kaymakamı Murat Duru, kendisini uğurlamaya gelen vatandaşlar ile helalleşerek hatıra fotoğrafları çektirdi. Kaymakam Murat Duru Develi Kaymakamı olarak son kez Develi halkına seslenirken; "Develi kaymakamı olarak son konuşmam, tabi bundan sonra tekrar geleceğim. Bizim burada şenliklerimiz oluyor, Seyrani şenliğimiz oluyor, başka etkinlikler oluyor. İnşallah onlara katılım sağlayacağım, Develi'den temelli kopmayacağım. Benim 3 tane çocuğum var, Develi benim 4. çocuğumdu ve ben şuan 4. çocuğumdan ayrılmanın acısını yaşıyorum. Tarihi ve kültürel varlıkları oldukça zengin, Sultan Sazlığı Milli Parkı ve Erciyes Dağı gibi Allah vergisi muhteşem doğal güzelliklere sahip, geçimi daha çok tarım ve hayvancılığa dayalı, eğitim seviyesi yüksek, şehirciliği gelişmiş ve hızla da gelişme yolunda olan Develimize hizmet için 5 yıl 4 ay önce 'Ya Allah Bismillah' diyerek 2 Mayıs 2016 tarihinde ilçemizdeki görevime başlamıştım. Bugün itibari ile ayrılıyorum. Buraya kadar geldiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Sizleri gönlümde götürüyorum. Gittiğim her yerde 24 saat açık kapınız var, 24 saat gönlüm, kalbim sizlere açık, Develimizi hep takip edeceğim ve ne zaman Develi'de güzel bir haber olsun çok mutlu olacağım" ifadelerini kullandı.

Uğurlama Programında konuşan Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ise, "Ben burada yüzlerce defa konuşmalar, etkinlikler yapmışımdır ama herhalde en hüzünlü konuşmam bu olacak. Çünkü 5 buçuk yıldan beri gayretli bir şekilde çalıştığımız kaymakamımızı buradan uğurluyoruz. Ben de duygu doluyum; çünkü bir ağabey, bir büyüğümüz olarak her zaman bizlere yol gösteren kaymakamımız görevi gereği buradan ayrılmak zorunda. Ben kendisine bugüne kadar Develimize vermiş olduğu hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Mehmet Cabbar konuşmasının ardından Kaymakam Murat Duru'ya 'Teşekkür Belgesi', Develispor forması ve 2 adet fincan hediye etti.