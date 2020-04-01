İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaymakam Duru'dan Milli Birlik ve Dayanışma Kampanyası'na Destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı Milli Birlik ve Dayanışma Kampanyası’na Develi Kaymakamı Murat Duru da bir maaşını bağışlayarak destek verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Birlik ve Dayanışma Kampanyası'na Develi Kaymakamı Murat Duru da bir maaşını bağışlayarak destek verdi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Birlik ve Dayanışma Kampanyası'na destek gün geçtikçe büyüyor. Develi İlçe Kaymakamı Murat Duru da kampanyaya bir maaşını bağışlayarak destek verdi. Kaymakam Duru, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlatmış olduğu 'Milli Birlik ve Dayanışma Kampanyasına' ben de bir maaşımı bağışlayarak imkanlarımız ölçüsünde destek oluyorum. Çünkü biz Türkiyeyiz, çünkü biz Türk Milletiyiz, evelallah biz birbirimize yeteriz. Haydi Develim, haydi Türkiyem" ifadesinde bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.