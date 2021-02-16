İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaymakam Murat Duru korona virüs aşısı oldu

Develi Kaymakamı Murat Duru Sağlık Bakanlığının belirlediği aşı takviminde sırasının gelmesiyle birlikte korona virüs aşısı oldu.


Aşı olduktan sonra açıklama yapan Develi Kaymakamı Murat Duru, "Sağlık Bakanlığı'mızın belirlemiş olduğu aşı takvimi kapsamında sıramız geldi ve Covid-19 aşımızı olduk. Aşımızı yapan Develi İlçe Sağlık Müdürümüze ve aşı ekibinde görevli sağlık çalışanı personelimize çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle aşı sırası gelen bütün vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyor, aşının hem şahsımız hem de aziz Milletimiz için şifa olmasını Mevlam'dan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.