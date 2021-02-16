Kaymakam Murat Duru korona virüs aşısı oldu

Aşı olduktan sonra açıklama yapan Develi Kaymakamı Murat Duru, "Sağlık Bakanlığı'mızın belirlemiş olduğu aşı takvimi kapsamında sıramız geldi ve Covid-19 aşımızı olduk. Aşımızı yapan Develi İlçe Sağlık Müdürümüze ve aşı ekibinde görevli sağlık çalışanı personelimize çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle aşı sırası gelen bütün vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyor, aşının hem şahsımız hem de aziz Milletimiz için şifa olmasını Mevlam'dan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.