Kaymakam Sezen ve Başkan Özdoğan iftarını görsel ailesi ile açtı

Ezanın okunmasıyla, dua edilip iftarların yapılmasının ardından Gözel ailesiyle bir süre sohbet eden Başkan Özdoğan, “Hamide Hanım'la Ramazan Ayı öncesi bir etkinlikte karşılaşmıştık. Burada ablamız bizi davet etmişti. Bizlerde bu davete Sayın Kaymakamımız ve Kadın Kolları Başkanımızla birlikte memnuniyetle icabet ettik. Bizler tüm halkımızla hemhal olmak, onların bizimle paylaşmak istedikleri konularla ilgili istişarelerde bulunmak adına ziyaretlerde bulunuyoruz. Belediye işi gönül işi düsturu ile yaptığımız bu ziyaretlerle ilçemizde tüm gönülleri kazanmaya ve halkımızın huzur ve mutluluk içerisinde yaşamasını sağlamaya çalışıyoruz. Hamide ablamıza da bizi sıcak yuvasında misafir ettiği için teşekkür ediyorum” dedi.

Kaymakam Haluk Sezen ve Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'a yaptıkları ziyaret için teşekkür eden ev sahibi Hamide Gözel ise; “Başkanımızı bir etkinlikte evimize davet etmiştim. Kendisini ve Kaymakamımızı bu davete icabet ederek evimizde görmek beni ve yakınlarımı ziyadesiyle memnun etti. Rabbim onlardan razı olsun. Kaymakamımız Haluk Sezen ve Belediye Başkanımız Bilal Özdoğan'a teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.