Kaymakam Sezen'den Özdoğan'a hayırlı olsun ziyareti

Hacılar Kaymakamı Haluk Sezen 31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından Belediye Başkanı olarak seçilen Bilal Özdoğan'ı ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'ı makamında ziyaret eden Kaymakam Sezen burada yaptığı açıklamada, “Bilal Başkan ile birlikte 2 yıla yakın bir süredir Hacılar için çalışıyoruz. Gerek yardımcılık döneminde gerekse vekâlet döneminde ilçemiz için güzel projelere imza attık. Bundan sonraki süreçte de halkımız için çalışmaya devam edeceğiz. Ben kendisine hayırlı olsun diyor, başarılarının devamını temenni ediyorum.” Şeklinde konuştu.

Hacılar Kaymakamı Haluk Sezen'e ziyaretinden ve hayırlı olsun temennilerinden dolayı teşekkür eden Başkan Özdoğan ise, “Sayın Kaymakamımız ile uyumlu bir şekilde Hacılarımız için mesai harcıyoruz. Biz yerel yönetimler olarak tüm kurum ve kuruluşlarımızla birlikte el birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz. Bizim tek amacımız var oda halkımızın huzuru, mutluluğu ve müreffeh bir ilçede yaşamalarıdır. Ben nazik ziyareti ve başarı temennisi için Sayın Kaymakamımıza teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.