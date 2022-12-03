Kaymakam Tunç'tan Anlamlı ziyaret

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Develi Kaymakamı Mehmet Tunç, İlçe Müftüsü Emin Patan ile birlikte ilçede yaşayan başarılı engelli vatandaşları ziyaret etti. Kaymakam Tunç ve beraberindekiler ilahiyat öğrencisi Büşra Özdamarlar, Masa Tenisi Milli Takım Sporcusu Mustafa Çimen ile Furkan Katırcıoğlu, Okan Uçdu ve Zeki Dolgun'u ziyaret etti. Ziyarette engelli vatandaşlar ve aileleriyle sohbet eden Kaymakam Tunç ve beraberindekiler, her zaman özel vatandaşların yanında olacaklarını belirtti.